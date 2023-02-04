بث مباشر الهلال والوداد الرياضي تويتر يلا شوت.. كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر يلاشوت

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق بعد قليل مواجهة نارية بين فريق الهلال السعودي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وتقام مباراة الهلال أمام الوداد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية، المالك الحصري لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، وكذلك عبر قناة SSC السعودية المشفرة.


تشكيل الهلال
وأعلن رامون دياز مدرب فريق الهلال التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فريق الوداد، وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: سعود، جانج، البليهي، ناصر.

خط الوسط: كويلار، كنو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشيل، ماريجا، إيجالو.

تشكيل الوداد
فيما أعلن مهدي النفطي مدرب فريق الوداد التشكيل الرسمي، والذي جاء على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: التجناوتي.

خط الدفاع: فرحان، زولا، عملود، يحيى عطية الله.

خط الوسط: داودي، جبران، جعدي.

خط الهجوم: لامكييل، حسوني، بوهرة.

تصريحات سالم الدوسري قبل مواجهة الوداد
وفي سياق متصل، تحدث سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي عن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، والتي سيبدؤها بمواجهة أمام فريق الوداد، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

وقال سالم الدوسري في تصريحات صحفية: الهلال جاء إلى كأس العالم لأكثر من المشاركة المشرفة، لن نتكفي بذلك فقط في مشوارنا، كما أعد جماهيرنا بكل خير إن شاء الله في كأس العالم للأندية.

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