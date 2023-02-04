بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في كأس العالم للأندية.. يلا شوت

مباراة الهلال والوداد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية والتي تعتبر بمثابة دور ربع النهائي، حيث تبرز مباراة الهلال والوداد على أنها ديربي عربي في مونديال الأندية والمقام على الأراضي العربية، وفي المغرب تحديدًا. تابع معنا كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والوداد المنتظرة.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي من أكثر مايتم البحث عنه بالإضافة لموعد المواجهة والقنوات الناقلة. وذلك يعود للاهتمام الكبير بهذه المباراه المثيرة، والتي ستتهافت مواقع البث المباشر على إذاعتها عبر صفحات مواقعها. لا سيما موقع يلا شوت وغيره من المواقع.

موعد مباراة الهلال والوداد المغربي في ربع نهائي مونديال الأندية

مباراة الهلال والوداد المغربي ستقام اليوم السبت الموافق 4 فبراير لعام 2023 وذلك تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة المغربية الرباط (Ribat). تابع معنا مواعيد المباراة حسب التوقيت المحلي لبعض العواصم العربية والعالمية:

مكة المكرمة – القدس الخامسة والنصف مساءً

القاهرة الرابعة والنصف مساء

المغرب العربي الثالثة والنصف عصرًا

غرينتش الثانية والنصف بعد الظهر

دبي السادسة والنصف مساء

“تابع معنا: الوداد الرياضي والهلال السعودي؛ ربع نهائي كاس العالم للأندية اليوم السبت 4-2-2023“



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي

لقاء الهلال السعودي مع الوداد البيضاوي منقول على العديد من المحطات والمنصات نذكر لكم أهمها:



الرياضية المغربية.

قناة ssc السعودية.

شاهد في آي بي.محطة NRT.

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الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية

الجولة الثانية من بطولة مونديال الأندية 2023

يلتقي نادي الوداد المغربي نظيره وضيفه فريق الهلال السعودي يوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب. وهي المواجهة الأوللى لكلا الفريقين في المسابقة بعدما انتهت المرحلة الأولى بتأهل النادي الأهلي المصري على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا. ليلتقي في هذه الجولة مع نادي سياتل الأمريكي.



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توقع الفائز من مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي

يبدو التكهن بنتيجة هذه المباراة والتي تعتبر قمة عربية منتظرة في الجولة الثانية من مونديال الأندية 2023 في غاية الصعوبة نظرًا للمستويات المتقدمة الذي يقدمها كلا الفرقين سواء أكان الهلال السعودي أبطال آسيا أو الوداد البيضاوي المغربي صاحب الضيافة والجماهيرية الكبيرة في المغرب عمومًا.

متى تقام مباراة الهلال والوداد؟

اليوم السبت 4 فبراير تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. الثالثة والنصف بتوقيت الدار البيضاء.

ما هي النتيجة المتوقعة لمواجهة الوداد ضد الهلال؟

من المتوقع تعادل الفريقين وفوز الهلال السعودي بضربات الترجيح.

أين تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023؟

على الملاعب المغربية.

بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام هذا المقال حول مباراة الهلال والوداد في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 والتي تتجه الأنظار حولها نظرًا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها الناديان في الوطن العربي عمومًا ولدى الجمهور السعودي أو المغربي بشكل خاص.

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر ( اضغط هنا )