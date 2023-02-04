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"الأسطورة" مشاهدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون رابط كورة أون لاين اليوم بث مباشر السبت 4/2/2023 دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

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أحداث مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

- انطلاق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

تشكيل ليفربول الرسمي أمام وولفرهامبتون
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – جوميز -روبيرتسون.

في خط الوسط: كايتا – تياجو ألكانتارا – هيندرسون

في خط الهجوم: محمد صلاح – جاكبو – نونيز.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في المقابل يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويخوض ليفربول المباراة مُحتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، لذلك يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

يأتي ذلك بعد تراجع نتائج ليفربول بشكل واضح على مدار الفترة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والشكوك المُثارة حول مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح المرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وفقا لبعض التقارير العالمية.

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول 
المباراة ستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " ليفربول و ولفرهامبتون" ((اضغط هنا)) 

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