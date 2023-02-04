يخوض الأهلي وسياتل الأمريكي مباراة هامة في إطار مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت 4-2-2023، وخلال الأسطر التالية نقدم بث مباشر لـ مباراة الأهلي وسياتل تزامنا مع انطلاق صافرة البداية.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية.. يلا شوت

يبدأ هنا البث المباشر

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية اليوم السبت

المباراة

الموعد بتوقيت مصر

الموعد بتوقيت السعودية

الأهلي وسياتل

السابعة مساءً

الثامنة مساءً

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية.. يلا شوت

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقلها مباراة الأهلي وسياتل مباشر على ترددها الأرضي، ولمعرفة كيف تشاهد مباراة الأهلي وسياتل على التردد الأرضي.

مشاهدة أهداف الأهلي وسياتل اليوم في كأس العالم للأندية

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم

المباراة

القناة الناقلة

الأهلي وسياتل

أون تايم سبورت 1 على التردد الأرضي

SSC Sport 1

ملعب مباراة الأهلي وسياتل

المباراة

الملعب

الأهلي وسياتل

ابن بطوطة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى:

محمد الشناوي.

الدفاع:

علي معلول، محمد هاني، محمود متولى، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط:

حمدي فتحي، آليو ديانج، محمد مجدي قفشة.

الهجوم:

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

معلق المباراة

المباراة

المعلق

الأهلي وسياتل

أيمن الكاشف ومحمد الكواليني على قناة أون تايم سبورت

وحماد العنزي على قناة SSC Sport

تشكيل سياتل المتوقع

في حراسة المرمى

ستيفان فري.

خط الدفاع

تولو نوهو - ييمار جوميز - خافيير أرياجا - ألكساندر رولدان.

خط الوسط

ألبيرت روسناك - كيلين رووي - ليو تشو - نيكولاس لوديرو - كريستيان رولدان.

خط الهجوم

راؤول رويدياز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

التردد

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

الاستقطاب

11681

27500

5/6

أفقي

تردد قناة SSC الرياضية السعودية المالكة لحق البث الحصري لمباراة الأهلي وسياتل سوندرز في كأس العالم للأندية 2023

يأتي تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل سوندرز اليوم في كأس العالم للأندية على النايل سات كما يلي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يأتي تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )