أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023.. يلا شوت، يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم في مصر، حيث أعلن المعلق محمد الكواليني إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 على قناة أون تايم سبورت OnTime Sports مساء اليوم السبت.

وتتساءل الجماهير عن كيفية تنزيل تردد أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 بشكل مجاني، ونقدم لكم في السطور التالية خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة المباراة بشكل مجاني على شاشة التلفزيون.

تردد أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 وخطوات تنزيلها

وتعد خطوات خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 بسيطة للغاية، حيث يجب اتباع الطرق التالية، لمشاهدة مباراة الأهلي بشكل مجاني.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

حال عدم وجود القناة، اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي، واختار بحث رقمي، وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

تردد أون تايم سبورت على النايل سات لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل في كأس العالم للأندية 2023

ونستعرض معكم في السطور التالية تردد أون تايم سبورت OnTime Sports على النايل سات؛ لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل في كأس العالم للأندية 2023، حيث لم يوضح المعلق محمد الكواليني أن المباراة ستذاع على التررد الأرضي أم الهوائي، لذا نوفر لكم كافة ترددات قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد أون تايم سبورت تردد OnTime Sports 1 التردد: 11861 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي تصحيح الخطأ: 6/5 التردد: 10853 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي تصحيح الخطأ: 5/6 OnTime Sports 2 التردد: 12303 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي تصحيح الخطأ: 5/6

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )