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الشوط الثاني || الهلال والوداد بث مباشر لحظة بلحظة "مباراة مجنونة" تابع يلا شوت الهلال والوداد رابط مجاني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الهلال والوداد المغربي اليوم في كأس العالم للأندية 2022، والتي تجمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب ستاد المجمع الرياضي الامير مولاي عبدالله، ضمن مباريات مونديال الأندية بالمغرب.

بث مباشر مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية اليوم يمكنكم مشاهدته بين بطل دوري أبطال آسيا عن نسخته الاخيرة وبين بطل دوري أبطال إفريقيا وهو الفريق المغربي.

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والوداد اليوم بس مباشر في كأس العالم للأندية والتي نوفرها لكم في الأوقات التالية بالنسبة لدول الوطن العربي:-

مباراة الهلال والوداد الساعة 17:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الهلال ضد الوداد الساعة 14:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
مباراة الهلال أمام الوداد الساعة 18:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.
مباراة الهلال والوداد الساعة 13:30 مساءً بتوقيت الرباط.
مباراة الهلال ضد الوداد الساعة 17:30 مساءً بتوقيت الدوحة.


كما يمكنكم الاستمتاع بـ بث مباشر مباراة الهلال والوداد اليوم في كأس العالم للأندية 2022 والتي تنقل لكم مباشرة من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية مباشرة في المغرب.

قبل مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر اليوم لا بد من الإشارة لتاريخ مواجهات الفريقين قل لقاء اليوم والذي يميل للزعيم الفائز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وخسر في مواجهة وحيدة كانت الأولى بينهم بنهائي البطولة العربية عام 1989.

تشكيل مباراة الهلال والوداد اليوم
ومن المتوقع أن يعتمد رامون دياز خلال مباراة الهلال اليوم بالمونديال على طريقة لعب 4-3-3 كالمعتادج والتي تتكون من:-

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

سعود عبد الحميد - علي البليهي - جانج هيون سو - ناصر الدوسري في خط الدفاع.

محمد كنو - جوستافو كويلار - آندريه كاريلو في خط الوسط.
سالم الدوسري - صالح الشهري - عبدالله الحمدان في خط الهجوم.

على الجانب الأخر من المتوقع أن يلعب الوداد مباراة الهلال اليوم بطريقة لعب 4-3-3 والتي تتكون من:-

التقناوتي في حراسة المرمى.

أبو الفتح - عطية الله - الالمود – زولا في خط الدفاع.

أيمن الحسوني – يحيي جبران – حمود في خط الوسط.
ديديية لميكيل – محمد أوناجم – ماتريكس في خط الهجوم.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " الهلال والوداد" ((اضغط هنا)) 

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