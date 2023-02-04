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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل بث مباشر كورة اون لاين اليوم السبت في كاس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل بث مباشر كورة اون لاين اليوم السبت في كاس العالم،  يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم في مصر، حيث أعلن المعلق محمد الكواليني إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 على قناة أون تايم سبورت OnTime Sports مساء اليوم السبت.

وتتساءل الجماهير عن كيفية تنزيل تردد أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 بشكل مجاني، ونقدمتترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص مباراة الأهلى وسياتل الأمريكي فى مونديال الأندية المقام حاليًا بالمغرب.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسياتل الليلة؟
ج: يلعب الأهلي مع سياتل فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل بث مباشر كورة اون لاين اليوم السبت في كاس العالم

س: ماذا قال كولر فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة؟
ج:  قال إن الأهلي استعد بقوة لمواجهة فريق سياتل، مؤكدا أن الجميع فى حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة، وأوضح فى المؤتمر الصحفي أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مؤكدا أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم فى الموسم.

وأشار إلى أن مباراة «أوكلاند» كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هى التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك، هو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة، وقال كولر، «الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق.. وفى لقاء «أوكلاند» واجهنا منافسًا يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز»، وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.

س: وماذا أسفر الاجتماع الفني لمباراة الليلة؟
ج: أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل، وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة والتفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب، ويرتدى الأهلي زيه التقليدى الأحمر والشورت الأبيض فى لقاء الليلة، بينما يرتدى فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل بث مباشر كورة اون لاين اليوم السبت في كاس العالم


س: وماذا ينتظر الفائز من الأهلى وسياتل الأمريكى؟
ج: يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز الليلة لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجارى، وتأهل فريق النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدى سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو.

س: وما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكي؟
ج: القنوات الناقلة هي:

قناة Aea العراقية

تردد قناة aea  

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى: نايل سات

قناة NRT العراقية

تردد قناة NRT

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى: نايل سات  لكم في السطور التالية خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة المباراة بشكل مجاني على شاشة التلفزيون.

تردد أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 وخطوات تنزيلها
وتعد خطوات خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2023 بسيطة للغاية، حيث يجب اتباع الطرق التالية، لمشاهدة مباراة الأهلي بشكل مجاني.

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