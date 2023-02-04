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بث مباشر..مشاهدة ماتش الاهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2022..يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز، في قمة مباريات اليوم السبت 4-2-2023، ببطولة كأس العالم للأندية.

يطمح الأهلي، ثالث نسخ 2006 و2020 و2021، إلى تأكيد انطلاقته القوية في البطولة عندما يلاقي سياتل ساوندرز مدينة طنجة المغربية.

تنطلق مقابلة الاهلي وسياتل في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم الانجليزي (أنتوني تايلور).

وينقل البث المباشر للقاء على القناة المغربية الرياضية TNT بصوت المعلق الرياضي (خليل فايد) وعلى قناة SSC السعودية، بالاضافة إلى قنوات (Match Football 2-CBC Sport HD-Nova Sport 2 CZECH-Sport TV6 Portugal-Shahid VIP).

ووجه الأهلي إنذارا شديد اللهجة إلى بطل كونكاكاف عندما سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول الأربعاء الماضي على ملعب طنجة، ويعول المار الأحمر على سجله الرائع في البطولة حيث لم يخسر في الدور الثاني منذ عام 2013.

وبهدفه في مرمى الفريق النيوزيلندي، عادل الشحات رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل نجمي ريال مدريد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذين سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال الأندية.

ويشارك الاهلي في مونديال الاندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الاندية مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات، كما إنه يملك ثاني افضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

يذكر ان الفائز في مواجهة الوداد والهلال سيلاقي فلامنغو البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز في مواجهة الاهلي وسياتل مع ريال مدريد بطل القارة العجوز.

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