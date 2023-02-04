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مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر.. رابط لمشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر رابط لمشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

تأهل النادي الاهلي المصري للدور الثاني من كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبناء على ذلك، فإن الرابط لمشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية. سنعرف أيضا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز وتردد تلك القنوات.

يمكنك الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز الحية في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 من خلال موقع الأسطورة الذي يوفر روابط مشاهدة عالية الجودة ويظهر لك أيضا جميع مواجهات الاهليالتي تمر بها خلال كأس العالم.

مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر

مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر حيث يستعد فريق كرة القدم الأول للنادي الاهلي لمواجهة نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، الذي يلعب لأول مرة في كأس العالم للأندية.

ستقام المباراة اليوم السبت 3 فبراير الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت لمغرب،

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية

سيتم بث مباراة الاهلي وسوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 عن طريق ضبط تردد قناة إس سي المشفرة على نايل سات وسهيل سات، ويمكنك مشاهدتها مباشرة عبر القنوات المفتوحة التالية:

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية.
NRT Sports.
CBC Sport HD.
Nova Sport.
Sport TV.
تردد قناة الشارقة الرياضية.
قناة Aea.
معلق مباراة الاهلي وسياتل سوندرز

تم تكليف المعلقين الرياضيين التاليين بمهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والأمريكي سوندرز في الرياضة السعودية والرياضة المغربية:

المعلق الرياضي

القناة

عيسى الحربين

SSC1 HD

هشام فرج

Arryadia TNT HD

تشكيل الاهلي اليوم

يستعد فريق الاهلي لمواجهة الأمريكي سياتل ساوندرز في الساعة السابعة مساء السبت، وأعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر عن التشكيل الأساسي الذي سيلعب به النادي الاهلي مباراته اليوم ضد سوندرز، وهي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم.
خط الوَسَط: أليو ديينغ، عمرو السولية، حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.
تشكيل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي

تشكيل فريق سياتل ساوندرز اليوم أمام كأس العالم للأندية الاهلي

أعلن بريان شميتزر المدير الفني لفريق سياتل ساوندرز عن قائمة الفريق المشارك في كأس علام للأندية، وفيما يلي أسماء اللاعبين والتشكيلة الأساسية وصفوف البدائل، وكانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: واليس لابسلي، أندرو توماس، ستيفان كليفلاند.
خط الدفاع: جوزيف هافيرتي، جاكسون راجن، كزافييه أرياجا، ستيفان فري، نوهو تولو، يمار جوميز.
خط الوسط: ديلان تيفيس، جوردي ديلم، عبدولاي سيسوكو، أوبيد فارجاس، جوشوا اتنسيو، إيثان دوبلير، جاو باولو، كريستيان رولدان، نيكولاس لوديرو، جيمي مدراندا، كيلين روو، ألبيرت روسناك.
خط الهجوم: ألكسندر رولدان، الفونسو اوكامبو تشافيز، وليام بروين، فريدي مونتيرو، جوردان موريس، راؤول رويدياز، ليو تشو.

 

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