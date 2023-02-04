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بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي تعليق عربي HD دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي تعليق عربي HD دون تقطيع

بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي تعليق عربي HD دون تقطيع

مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023 ستذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت.

وكتب محمد الكواليني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم مباراة الأهلى وسياتل الامريكى على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ام الدنيا --بصوتى --الله الموفق".

بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي تعليق عربي HD دون تقطيع

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عقب مباراة الأهلي وأوكلاند في الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم للأندية عن وجود محاولات لنقل مباريات الأهلي في المونديال عبر قناة مصرية.

وستنقل قناة أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023، اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساندوزر اليوم
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفع: على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي تعليق عربي HD دون تقطيع

موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية
تنطلق مباراة الأهلي ضد فريق سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

 

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