لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل الأمريكي بث مباشر يلا شوت NEW

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة بث مباشر اليوم السبت 4-2-2023 يلا لايف كأس العالم للأندية مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز والأهلي بث مباشر اليوم السبت سياتل ساوندرز ضد الأهلي، يلا لايف، استاد طنجة يستقبل مباراة نارية بين نادي الأهلي وسياتل ساوندرز مدرب نادي سياتل ساوندرز أعلن مارسيل كولر انتهاء تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة فريق ساوندرس الأمريكي، ويدخل الأهلي المواجهة ليكسب الثقة. من الجماهير ومدرب الفريق بعد أن نجح في الفوز بثلاثة أهداف على فريق أوكلاند سيتي، ويسعى النادي الأهلي خلال هذه المباراة للفوز على الفريق المنافس من أجل إرضاء جماهيره المعتادين على فوز الأهلي.

شاهد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

ويسعى فريق سياتل ساوندرز للفوز من أجل الظهور بقوة في أول مباراة له أمام النادي الأهلي الذي يشارك في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه منذ انطلاق البطولة. كأس العالم للأندية بجميع البطولات، كما تمكن من تحقيق العديد من الميداليات البرونزية في كأس العالم للأندية. تعتبر هذه المباراة من أهم وأقوى المباريات التي سيلعبها الشياطين الحمر خلال البطولة، حيث يعتبر نادي سياتل ساوندرز قويا جدا بالنسبة للمنتخب المصري الذي يسعى للفوز للوصول إلى الدور التالي، بعد التأهل للمنتخب المصري. ربع نهائي كأس العالم للأندية على حساب أوكلاند سيتي، حيث خرج من المباراة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد من الفريق المنافس.

يلا لايف مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

يدخل بطل الولايات المتحدة الأمريكية المباراة المواجهة أمام الأهلي المصري الذي حصل على العديد من الميداليات البرونزية، حيث يسعي الفريق الأمريكي للفوز في هذه المباراة لإثبات نفسة أمام الأهلي الذي يتمتع لاعبيه باحترافية عالية داخل الملعب وذلك بعدما نجح الفريق المصري في الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة، وشارك النادي الأهلي في البطولة بعدما تعرض للهزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم السابق، ويدخل الأهلي ثاني مواجهاته اليوم على حساب فريق أوكلاند سيتي الذي هز شباكه لاعبي النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في بطولة كأس العالم للأندية

يدخل الأهلي المصري أمام نظيرة فريق سياتل ساوندرز المواجهة وعينيه على تحقيق الفوز من أجل أن يصل لدور نصف النهائي، حيث أن النادي الأهلي لن يعتاد على الهزيمة حيث أن لن يرضي عن الهزيمة لذلك سيقاتل من أجل الوصول للدور النصف النهائي، من أجل أن يسعد الجماهير العربية التي تتابع نتائج الفريق، وفي الجانب الأخر فإن الفريق الأمريكي سيسعي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للدور المقبل على حساب النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في بطولة كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين فريق الأهلي وسياتل ساوندرز في بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في بطولة كأس العالم للأندية

سيتم البث المباشر للمباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للأندية.