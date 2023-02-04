Ahly live بث مباشر الأهلي وسياتل اليوم الأربعاء جودة عالية HD دون تقطيع || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 1-2-2023

يلتقي الأهلي مع المنتخب الأمريكي سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف)، الساعة 7:30 مساء يوم غد السبت بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي مونديال الأندية بنسخته.. رحلة للتنافس على ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية.

حقق فريق الأهلي فوزا واسعا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

وسجل الاهلي ثلاثية وحسين الشحات في الدقيقة 47 ومحمد شريف في الدقيقة 56 وبيرسي تاو في الدقيقة 86. بهذه النتيجة يحدد الأهلي موعدا مع بطل أمريكا الشمالية، سياتل ساوندرز، في ربع نهائي البطولة.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكية على 9 قنوات فضائية، وفيما يلي نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها على النحو التالي:

1- قناة SSC Saudi:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

2 – مغربي 2 ارضي

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- القناة الرياضية المغربية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة TVP Sport HD، تردد 11449 H، معدل ترميز 27500

5- قناة سبورت 4، تردد 11030 فولت، معدل ترميز 27500

6- قناة Sport 4 HD، تردد 10972 V، معدل ترميز 30000

7- قناة 20 Media Set HD، تردد 11432 V، معدل ترميز 29900

8- قناة تيبيك، تردد 10892 H، معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H، معدل ترميز 22000