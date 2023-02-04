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بث مباشر مشاهدة الآن مباراة الأهلي وسياتل كأس العالم للأندية 2023.. يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدخل فريق الأهلى اختبارًا صعبًا حينما يواجه سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف  الليلة على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى ربع النهائي للبطولة المقامة فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

وتم تعديل موعد انطلاق المباراة لتقام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة بدلًا من السابعة والنصف كما كان محددًا لها.

وقررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تقديم موعد مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى لمدة 30 دقيقة لاعتبارات تنظيمية خاصة بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة عن المباراة، وتم إبلاغ طاقم التحكيم والفريقين بالموعد الجديد.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض فى لقاء الليلة، بينما يرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

موعد مباراة الاهلى وسياتل الامريكى
يلتقي الأهلي مع سياتل الأمريكى فى ربع النهائى بطولة كأس العالم للأندية فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بدلا من السابعة والنصف مساءً كما كان محددًا.
 


واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذى فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )
 

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