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مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر اليوم 4-2-2023 يلا شوت في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر اليوم السبت Seattle Sounders Fc Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الدور الثاني من منافسات مونديال كأس العالم للأندية لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق سياتل ساوندرز خلال مباريات الجولة الثانية علي أرضية ملعب دولة المغرب المستضيفة للبطولة وهي ارضية ملعب طنجة الساعة السادسة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة سياتل ساوندرز والأهلي علي قناة SSC Extra 2 HD والمغربية الرياضية مع المعلق حماد العنزي في تمام السابعة السادسة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط الساعه السابعة مساءًا بتوقيت القاهره والساعه الثامنة مساءًا بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.


مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز اليوم
فريق سياتل ساوندرز هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام الجاري، نادي سياتل ساوندرز هو فريق من الدوري الكبير لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية تأسس عام 1974 إلى عام 1983 وتم اعادة تأسيسه عام 2007 ويتخذ من مدينة سياتل مقر له تقام مقابلاته في ملعب كويست فيلد ويتمرن في الضاحية الجنوبية في مدينة تاكويلا،، وفي اخر مباراة لعبها نادي سياتل ساوندرز كانت أمام نظيرة هاماربي يوم السبت الماضي ولم يستطيع تحقيق الانتصار وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح هاماربي، سياتل ساوندرز يدخل مباراة اليوم وهو يبحث عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط أمام نظيري نادي الأهلي الصمري للوصول إلى الدور القادم من بظولة كأس العالم للأندية.

مباراة سياتل ساوندرز والأهلي اليوم
وعلي النظير الاخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار الجولة الثانية من منافسات مونديال الأندية لكأس العالم أمام الطرف الأول نظيرة نادي سياتل ساوندرز، نادي الأهلي حاليًا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد سبع وثلاثون من النقاط استطاع نادي الأهلي جمعهم بعد ان خاض خمسة عشر مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في احدي عشر مباريات وتعادل في أربعة مباريات ولم يخسر اي مباراة خلال مشوارة في الدوري المصري هذا الموسم، وفي أخر مباراة خاضها نادي الأهلي كانت أمام نظيرة نادي أوكلاند سيتي في اطار مباريات الجولة الأولي من كأس العالم للأندية وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، الأهلي المصري يدخل لقاء اليوم وهو يأمل في تحقيق الانتصار الثاني له علي التوالي في البطولة أمام نظيرة سياتل ساوندرز للتأهل إلى النصف النهائي.

 

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