كهربا وبيرسي تاو في المقدمة ssc نايل سات مفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر فى كأس العالم للأندية

يلعب فريق الأهلي مباراته الثانية في مونديال الأندية 2023 ضد فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.

ويلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية 2023 الذي انطلق في المغرب يوم 1 فبراير.

وفي مباراة الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية، واجه الأهلي نظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز 3-0.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق سياتل ساوندرز مشواره في مونديال الأندية، ابتداء من ربع النهائي، بمواجهة فريق الأهلي.

قال مارسيل كوهلر، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأكد المدير الفني السويسري للمارد الأحمر، أن الجميع داخل عسكر الأهلي في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة السبت في كأس العالم للأندية.

ووصف برايان شميتزر مدرب الفريق الأمريكي مباراة سياتل ضد الأهلي، بأنها "التحدي الأكبر الذي يواجهوه على الإطلاق".

وأضاف برايان شميتزر مدرب سياتل ساوندرز: "الأهلي لدية خبرة كبيرة في كأس العالم للأندية، إذا حقق المركز الثالث في 3 بطولات مختلفة".

متى موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بكأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في الدور الثاني من كأس العالم للأندية هو يوم السبت القادم 4 فبراير 2023، ويستضيفها ملعب ابن بطوطة كما سبق الذكر.

ومن المقرر أن يُطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت طنجة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بكأس العالم للأندية 2023؟

أعلنت القنوات المغربية الرياضية حصولها على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2023، لتنقلها عبر الأرضية، كما حصلت قناة SSC السعودية أيضًا على حقوق بث المسابقة.

وستذاع مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 عبر الشبكتين، وستجدها على قناة SSC 1 HD، بجانب الرياضية TNT.

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرزبث مباشر بكأس العالم للأندية اليوم 4/2/2023

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز

على الأرجح سيعتمد كولر على نفس تشكيلة مباراة أوكلاند، بعد الاطمئنان على حالة الظهير الأيمن محمد هاني، بعد تعرضه لكدمة في المباراة السابقة.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "مواجهة سياتل صعبة، إنه منافس قوي يميل إلى أسلوب اللعب اللاتيني، ويملك أصحاب مهارات مميزة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "يتعامل الأهلي مع كل مباراة كأهم مباراة في الموسم، كما يعلم الجميع قدرات الأهلي".

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانغ، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنيه: غاري بيسيوك وآدم نان، وسيكون الصيني ما نينغ حكمًا رابعًا، علمًا أنه أدار مباراة الأهلي أمام أوكلاند.