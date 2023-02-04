يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.





موعد مباراة الاهلى وسياتل الامريكى

ينتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سياتل الامريكى بالدور ربع النهائى بطولة كأس العالم للأندية فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.



نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.





وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.



واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.



وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.

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