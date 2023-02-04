يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي لايف دون تقطيع || تابع لايف مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي رابط تويتر اتش دي LIVE

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي لايف دون تقطيع || تابع لايف مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي رابط تويتر اتش دي LIVE

يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في مدينة طنجة بالمغرب، بالدور الثاني لـ كأس العالم للأندية.

أون سبورت تذيع مباراة الأهلي وسياتل

وكتب المعلق الشهير محمد الكواليني عبر تويتر: "اليوم مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ام الدنيا --بصوتى --الله الموفق".

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي لايف دون تقطيع || تابع لايف مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي رابط تويتر اتش دي LIVE

ووصل الأهلي إلى هذا الدور، بعد فوزه باكتساح على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، بنتيجة 3-0 في الدور الأول لمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد سياتل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة و08:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر، أن تبث مباراة الأهلي ضد سياتل أيضًا عبر قنوات: المغربية الرياضية وقناة SSC الرياضية السعودية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )