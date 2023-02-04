بث مباشر Al ahli NOW مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية اليوم الإثنين 2- 1- 2023|| يلا شوت لايف مباراة الأهلي اليوم جودة عالية HD دون تقطيع

يلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف)، الساعة 7:30 مساء يوم غد السبت بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في نسخته. رحلة للتنافس على ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية.

حقق فريق الأهلي انتصارا واسعا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

وسجل الأهلي ثلاثية، وحسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86. بهذه النتيجة يحدد الأهلي موعدا مع بطل أمريكا الشمالية سياتل ساوندرز، في ربع نهائي البطولة.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكية على 9 قنوات فضائية، وفيما يلي نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها على النحو التالي:

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الاستقطاب: V عمودي. 2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V). الترميز: 27500. 3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 معدل الترميز: 27500 استقطاب: عمودي القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 11863 استقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500 5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500 6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000 7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900 8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500 9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000

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