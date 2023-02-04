يلا شوت youtube بث مباشر مباراة الاهلي وسياتل الأمريكي كورة ON مشاهدة مباراة AL_AHLY كورة لايف

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب، والتي انطلقت يوم 1 وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي، في افتتاح المونديال بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب تطوان بطنجة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الأمريكي سياتل ساوندرز، في كأس العالم للأندية، غدا السبت 4 فبراير، الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي القاهرة.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية

يمكن مشاهدة ة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية خلال النايل سات علي قناة aea الايرانية مجانًا تردد 11636 V، 27500.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

1- قنوات SSC الرياضية السعودية:

SSC1 HD 12380- أفقي 27500 ¾

2- قناة aea الايرانية مجانًا على قمر النايل سات

تردد القناة:

Nilesat 7.0°W

11636

V

27500

3- تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: عمودي.

4- قناة TNT المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب:

-القمر الصناعي: عرب سات.

-التردد:12383.

-الاستقطاب: رأسي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

-القمر الصناعي: نايل سات.

-التردد: 11157- 11476.

-معامل الاستقطاب: عمودي.

-معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 3/4.

5- تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على عربسات:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

- تردد: 12418.

6- تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023

- تردد القناة: 12284.

- القمر الصناعي: النايل سات

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز

من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب غدا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

مشاركات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

شارك النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023 في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021، وتعد هذه هي المرة الثامنة والثالثة على التوالي التي يشارك فيها النادي الأهلي بالبطولة العالمية.

أفضل مراكز حققها الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية

حصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات كأفضل أفضل انجاز له في بطولة كأس العالم في المشاركة السبع السابقة في مونديال الأندية أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلي × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي × الوداد المغربي، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة

ويشارك في البطولة الحالية بالمغرب (النسخة رقم 18) 3 أندية عربية للمشاركة خمنضمن 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) – الأهلي ممثل إفريقيا – الهلال السعودي ممثل آسيا – سيتال الأمريكي (الكونكاف) – أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) – فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

أكثر الأندية مشاركة

ويعد نادي أوكلاند سيتي صاحب أعلى نسبة مشاركة برصيد 10 مرات،يلية النادي لأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.