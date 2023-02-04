بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 على الإرسال الأرضي، حيث نجح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية في التواصل للاتفاق مع الجانب المغربي لإذاعة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي على أون تايم الأرضية.

ونستعرض معكم في السطور التالية خطوات الحصول على بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 من خلال أون تايم Sports على الإرسال الأرضي، بالإضافة إلى حكم المباراة وتشكيل الفريقين المتوقع، وفرص المارد الأحمر للتأهل للنهائي البطولة المقامة في المغرب.

أون تايم Sports تقدم بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023

تقدم قناة أون تايم Sports تقدم بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز اليوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري على الأرسال الأرضي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2022/2023، وستقام المباراة على ملعب استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأول ضد أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، ولكن الفريق الأمريكي يمتلك عناصر قوية أهما حارس المرمى ستيفان كليفلاند، لذا سنشاهد قمة مصرية أمريكية كبيرة بين الفريقين، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تسجيل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 بشكل مجاني.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

حال عدم وجود القناة، اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي، واختار بحث رقمي، وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 على القنوات الرياضية السعودية SSC

كما تتيح القنوات الرياضية السعودية SSC بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، اليمن، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، والمغرب، ويتيح تطبيق شاهد أيضًا البث المباشر للمباراة، ولكن باشتراك مدفوع.



ويعتبر المارد الأحمر أكثر الأندية حول العالم مشاركة في المونديال بمجموع 8 مشاركات، وفيما يلي نستعرض معكم كافة ترددات القنوات السعودية الرياضية SSC على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 على قنواتها المشفرة.

تردد قناة SSC 1 على النايل سات

تردد قناة SSC 1 على عرب سات

تردد قناة SSC 1 على بدر سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

وتقدم أيضًا قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD البث المباشر لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022/2023، لأن المغرب لها حق نقل مباريات البطولة على قنواتها الأرضية، كما أن هناك موقع إلكتروني يبث محتوى قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على مدار 24 ساعة.

وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

تردد الرياضية المغربية تنت تردد Arryadia TNT HD تردد قناة الرياضية المغربية TNT

هوت بيرد 13 شرق

التردد: 10872

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

قمر صناعي: عرب سات 26 شرق

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

قمر صناعي: يوتلسات 7 غرب

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي

قد يختار المدرب السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي التالي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفع: على معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - حسين الشحات.

تشكيل سياتل ساوندرز ضد الأهلي

أما الجانب الآخر، استقر المدرب الأمريكي برايان شميتزر على تشكيل سياتل ساوندرز التالي لمواجهة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية 2022/2023.

حراسة المرمى: ستيفان كليفلاند.

خط الدفاع: تولو نوهو - ييمار جوميز - خافيير أرياجا - ألكساندر رولدان.

خط الوسط: ألبيرت روسناك - كيلين رووي - ليو تشو - نيكولاس لوديرو - كريستيان رولدان.

الهجوم: راؤول رويدياز.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2023، وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

أنتوني تايلور: حكم ساحة.

جيري بيسويك: حكم مساعد أول.

آدم نون: حكم مساعد ثانِ.

الحكم الرابع: ما نينغ.

حكام غرفة VAR: جيروم بريسارد - ماسيميليانو إيراتي - موكران جريرا - رضوان جيد.

فرصة الأهلي للصعود لنهائي كأس العالم للأندية 2023

يمتلك الأهلي فرصة كبيرة للتأهل للدور القادم مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكنه عليك تخطي عقبة الفريق الأمريكي أولًا، حيث في حال فوز الأهلي اليوم ضد سياتل ساوندرز، سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل والموافق 8 فبراير، وفي حال فوز الأهلي على ريال مدريد سيتأهل للنهائي المقر إقامته يوم 11 فبراير، أما في حال خسارة الأهلي من ريال مدريد سيلعب على المركز الثالث في يوم 11 فبراير أيضًا.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )