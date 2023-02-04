مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل بث مباشر يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي بث مباشر اليوم السبت 4 فبراير 2023، ضمن منافسات الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، وسط حالة من الترقب لدى الجماهير المصرية خاصة والعربية بشكل عام.

مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر ودولة فلسطين والسودان وليبيا، الثامنة في السعودية وقطر والأردن وسوريا ولبنان والكويت والعراق، العاشرة عند الإمارات والبحرين وعمان.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة مشواره الجيد في هذه البطولة، عقب الفوز في الافتتاح على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة مع استعراض وامتاع كروي كبير من جانب لاعبيه كافة على رأسهم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وكهربا.

ويمتلك الأهلي في صفوفه كتيبة مميزة من نجوم كرة القدم المصرية والأفريقية، إذ يسعى إلى تحقيق انجاز تاريخي جديد على غرار ما سبق أن نجح في الوصول إليه خلال الموسمين الماضيين عبر التتويج بالمركز الثالث على العالم.

ويرى البعض أن الاهلي كان محظوظا جدا من خلال الظهور في هذه المواجهة الكروية التاريخية للموسم الثالث تواليا، إذ شارك هذه المرة رغم حصوله على المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا خلف البطل الوداد الرياضي المغربي.

ويأمل جمهور الأهلي في وصول فريقهم إلى المباراة المقبلة، إذ حال نجحوا في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز هذا المساء، سوف يكونون على موعدٍ كبير مع العملاق الأوروبي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

الاهلي ضد سياتل بث مباشر

وجاء في تشكيلة النادي الأهلي، عند حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليسار علي معلول التونسي بجواره متولي ومحمد عبد المنعم وهاني على اليمين، بينما في الوسط حمدي وديانج والسولية، والهجوم طاهر وتاو وكهربا المهدد بالإيقاف.

وربما لن يكون احتمالية فوز الأهلي على الفريق الأمريكي الليلة، إذ انشغلت القنوات الرياضية المصرية في الساعات القليلة الماضية، في تحليل مستوى ومميزات وعيوب سياتل الذي لديه في صفوفه مجموعة بارزة من النجوم المحترفين.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنه من المقرر نقل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية اليوم على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني إضافة إلى السعودية الرياضية والمغربية وعدد من المنصات الإلكترونية المجانية العربية.

مباراة الأهلي وسياتل مباشر تُلعب على ملعب طنجة الساعة السادسة بتوقيت المغرب مستضيف كأس العالم للأندية وأيضا تونس والجزائر عقب نهاية لقاء الوداد الرياضي المغربي أمام الهلال السعودي في الدور ذاته من المسابقة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )