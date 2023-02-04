ينتظر الطلاب على أحر من الجمر، وخاصة في المحافظات التي لم تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 حتى الأن، حيث أن هناك العديد من المحافظات تم اعتماد نتائجهم وظهرت رسميا، وهناك لم تظهر بعد، مما جعل الطلاب في حيرة من أمرهم، باحثين عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات، ومتابعة الروابط الموجودة للتمكن من معرفتها فور الظهور.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نقدم لكم مجموعه من الخطوات الأساسيه التي يجب اتباعها عند الدخول على الموقع المذكور للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

الدخول أولا لرابط النتيجة من هــنــا .

. ثم البدء في اختيار المرحله التعليميه الخاصه بالطالب.

ثم اختيار سنوات النقل التابعه للتعليم.

اختيار الصف الثالث الاعدادي عند الخانه المخصصه بالصف.

اختيار العام الجاري 2023 تحديد الترم الدراسي عند الخانه المحدده لها.

ملي البيانات المطلوبه.

ادخال الاسم ورقم لجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط علي زر استعلام.

انتظر قليلا حتي تظهر النتيجه الخاصه بك.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من التصحيح بجميع المديريات التعليمية لجميع المحافظات، ثم يتم رصد الدرجات وتجميع النتيجة أول بأول، ووفقا لمصادر مسؤولة؛ تبين أنه من المقرر إعلانها بداية شهر فبراير 2023 ويتم إعلان النتيجة على حسب كل مديرية في كل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

ويتم الأن أعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا