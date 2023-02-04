التردد الجديد لـ قناة SSC‎ Sport 2023 السعودية الرياضية HD نايل سات لعرض مباريات كاس العالم للاندية

يبحث ملايين المشجعين في السعودية ودول أخرى حاليا على تردد قناة SSC الرياضية لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب من بداية نوفمبر إلى 11 من نفس الشهر بمشاركة 4 فرق كبرى سعودية. قناة الرياضة تعد الشبكة من القنوات الشهيرة التي تقدم ألعاب مهمة وقوية بجودة عالية وصوت نقي، فهي من القنوات المجانية التي تبث مباريات سوبر بول وكأس العالم ومباريات أخرى.

أصبحت قناة SSC Sport من القنوات الرياضية البارزة المخصصة لبث أهم المسابقات الدولية، ولا تعتمد القناة على بث مباريات كرة القدم فحسب، بل تبث أيضًا معظم الأحداث الأخرى مثل مباريات كرة السلة وكرة اليد التي يشارك فيها المنتخب الوطني السعودي. يشارك، القناة تقدم Studio My Analysis ميزتها الخاصة قبل كل مباراة، والتي تعرض تشكيلات الفريقين ونقاط القوة والضعف لكل فريق. وهذا جعل المشاهدين يبحثون عنها كثيرًا، ويسعدنا الآن تقديمها. تردد القناة وخطوات ضبط التردد.

تردد قناة SSC‎ Sport 2023 السعودية الرياضية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc الناقلة لكأس العالم للاندية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:12562.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/2

استقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc علي القمر الصناعي بدر سات:

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد:12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة scc علي القمر الصناعي عرب سات: