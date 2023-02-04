مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير، في الدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والتي تقام في دولة المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير من الشهر الجاري، وتقام المباراة على ملعب طنجة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، حيث سيواجه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت على ملعب (طنجة الكبير) في الدور ربع النهائي للمونديال.

وتستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير الجاري بمشاركة سبعة فرق من ست قارات.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في مونديال الأندية بتحقيق فوز كبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأربعاء الماضي، في الدور التمهيدي للمسابقة.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره في مونديال الأندية من خلال تحقيق الفوز اليوم على الفريق الأمريكي، من أجل حجز مقعد في الدور نصف النهائي لكأس العالم، والتأهل لخوض مواجهة تاريخية أمام فريق ريال مدريد الإسباني الذي ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وسياتل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفع: على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير، في الدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والتي تقام في دولة المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير من الشهر الجاري، وتقام المباراة على ملعب طنجة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )