اقترب موعد ظهورها.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المتبقية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في العديد من المحافظات، حيث ساد التوتر بين طلاب المحافظات المتبقية باحثين عن النتائج، لمعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها في الترم الأول للانتقثال للترم الثاني في حالة اطمئنان.

واقترب موعد ظهورها، حيث ننشر لكم رابط سريع ومباشر لكييتم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المتبقية فور الاعتماد الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نقدم لكم مجموعه من الخطوات الأساسيه التي يجب اتباعها عند الدخول على الموقع المذكور للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

الدخول أولا لرابط النتيجة من هــنــا .

. ثم البدء في اختيار المرحله التعليميه الخاصه بالطالب.

ثم اختيار سنوات النقل التابعه للتعليم.

اختيار الصف الثالث الاعدادي عند الخانه المخصصه بالصف.

اختيار العام الجاري 2023 تحديد الترم الدراسي عند الخانه المحدده لها.

ملي البيانات المطلوبه.

ادخال الاسم ورقم لجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط علي زر استعلام.

انتظر قليلا حتي تظهر النتيجه الخاصه بك.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من التصحيح بجميع المديريات التعليمية لجميع المحافظات، ثم يتم رصد الدرجات وتجميع النتيجة أول بأول، ووفقا لمصادر مسؤولة؛ تبين أنه من المقرر إعلانها بداية شهر فبراير 2023 ويتم إعلان النتيجة على حسب كل مديرية في كل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

ويتم الأن أعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا