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أستقبل: تردد قناة SSC الرياضية 2023 الجديد وتابع البث المباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الفجر الرياضي
تردد قناة SSC الرياضية
تردد قناة SSC الرياضية 2023

تواصل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بث البطولات السعودية وكذلك المسابقات القارية والمحلية على شاشاتها ذات التسع قنوات والتي لها حقوق بثها الحصرية. حمل نبض الشوارع المهتمة بهذه الجولة من خلال استوديو البرمجة الرياضية ذات السمعة الطيبة وتحليل المباريات، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أدناه لإعداد استقبال قناة رياضية ssc عالية الجودة مجانًا دون تدخل الأقمار الصناعية.

وغردت المؤسسة السعودية للرياضة (SSC) عبر حسابها الرسمي على تويتر، بأن الرئيس التنفيذي عبد العزيز أعاد هيكلة إدارة قناة SSC، ومن أبرز الأسماء المعلنة الأحمد والغشيان والدوسري والمنصور. الهدف هو تحسين أداء القناة بما يتناسب مع طموحات الجمهور.

استقبال تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات 2023

  • بادئ ذي بدء قم بالنقر على أيقونة تركيب في جهاز الريسيفر واختر القمر الصناعي عرب سات.
  • كذلك قم بالنقر على أيقونة القائمة الرئيسية وكتابة التردد 12418.
  • أيضًا قم بضبط الاستقطاب أفقي شرقًا.
  • يلي ذلك كتابة معدل الترميز 27500.
  • في تلك الخطوة قم بضبط معامل تصحيح الخطأ 3/4.
  • أيضًا اضغط على خانة بحث search وبعد ذلك قم بالتأكيد من كلمة ok.
  • أخيرًا ستظهر على شاشة التلفاز قناة ssc sports فلا تنسى النقر على أيقونة حفظ.

أهم البرامج الرياضية المذاعة عبر قنوات SSC

كما ذكرنا من قبل، تقدم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية مجموعة من البرامج الرياضية التي تنال إعجاب المشاهدين لتنوع محتواها، بالإضافة إلى كونها مجانية البث دون اشتراك، ومن أبرزها:

  • أولًا برنامج برا ال 18، يتم بثه أسبوعيًا من الأحد للخميس يناقش كل ما يتعلق بالكرة السعودية ويقدمه المذيع المتألق عبد الرحمن الحميدي.
  • كذلك برنامج سوشل، وهو برنامج مختص بالتفاعل بكل ما هو جديد في أخبار الكرة السعودية، وما يتم مناقشته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات التي يقوم بها مشاهير الكرة، ويقوم بتقديمه المذيع المتميز عمر المقري والمذيع عبد العزيز الجوهر.
  • أيضًا برنامج راوند أب، هو عبارة عن أستوديو تحليلي يبث عقب كل مباراة خاصة بالدوري السعودي، وأثناء وقبل المباراة أيضًا ويقوم بتقديمه المذيع الرياضي سلطان الغشيان.
  • كذلك البرنامج المتميز الڤار، وهو برنامج جديد من نوعه عبارة عن برنامج رياضي تحكيمي متخصص في رصد أشهر اللقطات التحكيمية بالمباريات، والتي أثارت خلاف بين متابعيها ويقوم بتقديم البرنامج الحكم الدولي السابق فهد المرداسي.

أبرز البطولات التي تبث حصريًا على مجموعة إس إس سي الرياضية السعودية 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الشركة السعودية الرياضية SSC لها الحق في بث عدد من الأحداث المحلية والدولية، وكذلك الحقوق الحصرية لعدد من الأحداث بما في ذلك مباريات الدوري، ونذكرها بالترتيب التالي:

  • أولًا تبث الشركة الدوري السعودي للمحترفين.
  • أيضًا تقوم ببث بطولة كأس السوبر السعودي.
  • كذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
  • وبطولة كأس العالم للأندية الإمارات.
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