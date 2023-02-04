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الأهلي ضد سياتل سوندرز.. تردد قناة أزدهار AEA TV HD الناقلة لكأس العالم للأندية

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مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد سياتل

عبر محركات البحث جوجل، يبحث العديد من المتابعين عن ترددد قناة أزدهار AEA TV HD الناقلة مجانًا لمباريات كأس العالم للأندية، حيث يستعد النادي الأهلي وسياتل سوندرز في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية مساء اليوم وخاصة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة لمتابعة المبارة.

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مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد قناة ازدهار AEA TV HD الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد 11449.
معامل تصحيح الخطأ 34.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.

وعن تردد العديد من القنوات التي يمكن البحث عنها لمتابعة المباريات مجانا ومشاهدتها إليكم ما يلي:

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سياتل الأمريكي

كشف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة فريق سياتل سوندرز الأمريكي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية وإليكم ما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول -محمد عبد المنعم -محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج -حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا.

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