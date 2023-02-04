جول NOW مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم.. يلا شوت plus live

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر اليوم السبت، مباراة سياتل ساوندرز ضد الاهلي، يلا لايف، ضمن مباريات الدور الثاني من بطولات كأس العالم للأندية FIFA لهذا العام 2023، وفريق الأهلي. ومن المفترض أن يواجه نظير فريق سياتل ساوندرز خلال مباريات الدور الثاني على أرض الملعب استاد البلد المغربي الذي يستضيف البطولة، وهو أرضية ملعب طنجة الساعة السادسة. في فترة ما بعد الظهر بتوقيت الرباط ويفترض أن يخوض الفريقان مباراة قوية ويفوز أحدهما ويضيف ثلاث نقاط للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية هذا الموسم، وستكون مباراة سياتل ساوندرز والأهلي. تنطلق اليوم على قناة SSC Extra 2 HD والرياضة المغربية مع المعلق حماد العنزي في تمام الساعة السابعة مساءً، السادسة مساءً، العاصمة الرباط، في تمام الساعة السابعة مساءً. بعد الظهر بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية علي يلا شوت.



بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير، في الدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والتي تقام في دولة المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير من الشهر الجاري، وتقام المباراة على ملعب طنجة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، حيث سيواجه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت على ملعب (طنجة الكبير) في الدور ربع النهائي للمونديال.

وتستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير الجاري بمشاركة سبعة فرق من ست قارات.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في مونديال الأندية بتحقيق فوز كبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأربعاء الماضي، في الدور التمهيدي للمسابقة.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره في مونديال الأندية من خلال تحقيق الفوز اليوم على الفريق الأمريكي، من أجل حجز مقعد في الدور نصف النهائي لكأس العالم، والتأهل لخوض مواجهة تاريخية أمام فريق ريال مدريد الإسباني الذي ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وسياتل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفع: على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )