مشاهدة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في كأس العالم للأندية

تبحث جماهير الكرة المصرية، عن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز في كأس العالم للأندية 2023، المقرر انطلاقها مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز في كأس العالم للأندية 2023

تتيح قناة الرياضية المغربية TNT، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز في كأس العالم للأندية 2023، وهي المباراة الثانية من مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية بالمغرب 2023، التي تبدأ اليوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري.

وتقام مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي اليوم في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، فيما انطلقت الآن المباراة الأولى في هذا الدور ما بين الوداد المغربي والهلال السعودي.

وسجلت ثلاثة أندية عربية مشاركتها في هذه النسخة، من كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، حيث يشارك الوداد المغربي بصفته مستضيف البطولة وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، أما الهلال السعودي يشارك كبطل دوري أبطال آسيا، بينما يمثل النادي الأهلي، القارة الإفريقية، رغم خسارته اللقب الإفريقي في نهائي النسخة الماضية.

وفشلت محاولات الرجاء المغربي من أجل مشاركته في كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وذلك رغم الاحتجاج الكبير من قبل مسئولي الفريق، ولكن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، صارمة وواضحة، حيث تمنع مشاركة فريقين من نفس البلد، في أي نسخة من نسخ كأس العالم للأندية.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز عبر قناة الرياضية المغربية TNT

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل سوندرز عبر قناة الرياضية المغربية TNT، وذلك باعتبار أن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، يحق لها بث مباشر لكافة المباريات التي تشهدها البطولة، لذلك نطرح لكم الترددات المختلفة لقناة الرياضية المغربية TNT من خلال جميع الأقمار الصناعية، التي تقدم مشاهدة مباشرة لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز اليوم.

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2



تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما أن القناة الرياضية المغربية TNT، تقدم على الموقع الرسمي لها، بث مباشر مجموعة من المباريات، في حالة عدم وجود أي حقوق بث وملكية، من قبل الدوريات والمسابقات التابع لها هذه المباريات.

مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز من القناة الرياضية السعودية SSC

تعتبر قناة الرياضية السعودية SSC، هي القناة الأولى التي تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، اليوم، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023.

ويرجع تقديم القناة الرياضية السعودية SSC، إلى بث مباشر للمباراة، باعتبارها الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، وذلك وفق السياسة المتبعة من قبل القناة، بـ بث ونقل العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، حيث شهدت الشهور الأخيرة إذاعتها لمباريات السوبر الإسباني، وكذلك السوبر الإيطالي.



ونستعرض لكم فيما يلي تردد القناة الرياضية السعودية SSC، على النايل سات، وعرب سات، وبدر سات.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة الرياضية السعودية SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 - 4/3

لاعبو الأهلي

تردد قناة Aea الناقلة لبث مباشر من مباراة الأهلي في كأس العالم اليوم

انضمت قناة Aea، إلى مجموعة القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالمغرب 2023، حيث تقدم بث مباشر، من خلال قناتها المفتوحة على نايل سات، وأصبحت عباراة بحث واضحة بين عشاق كرة القدم المصرية والعربية، بعد نقلها لمباراة الأهلي الماضية ضد أوكلاند سيتي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من فبراير.

لذلك حرصا من القاهرة 24، على إطلاع متابعيها على آخر مستجدات القنوات التي تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، نرصد لكم تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

هذا بالإضافة إلى إتاحة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز اليوم، على منصة شاهد، وذلك حصريا لكافة المشتركين التابعين لها.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز وطريقة تنزيلها

شددت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، جهودها في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، بعد الأداء اللافت التي قدمه الأحمر، خلال المباراة الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي.

ونجحت بالفعل، في شراء حقوق بث مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز، حيث أعلنت قناة أون تايم سبورت، في الساعات القليلة الماضية، من خلال الإعلامي ومقدم البرامج بقناة أون تايم سبورت، انطلاق الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت.



ونستعرض لكم خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي:

قم بفصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

في حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

حكم مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي

أُسند تحكيم مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي اليوم، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، إلى طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: الإنجليزي نتوني تايلور.

مساعد أول: جيري بيسويك.

مساعد ثان: آدم نون.

حكم رابع: ما نينغ.



التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

ويتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مباراة الأهلي اليوم ضد سياتل ساوندرز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف، كهربا.

فيما جاء التشكيل المتوقع لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان كليفلاند.

خط الدفاع: إيثان دوبيلاري، كزافييه أرياغا، كلين رو، أبدولايا سيسوكو.

خط الوسط: سوتا كيتاهارا، جواو باولو، ريد بيكر وايتنج، ليو تشو.

خط الهجوم: فريدي مونتيرو، هيبير أراوخو دوس سانتوس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد في سجل بطولاته، بالحصول على الميدالية البرونزية بالمونديال للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه، بعد تسجيله المشاركة الثامنة له في مونديال الأندية هذا الموسم.

كما أن السويسري مارسيل كولر، في حالة الفوز اليوم، يمهد لدخوله ضمن قائمة المدربين المتوجين بميدالية مع الأهلي في المونديال، حيث حقق موسيماني ميدالتين برونزيتين مع الأحمر أعوام 2022 و2021، كما أحزر البرتغالي مانويل جوزيه ميدالية برونزية مع الجيل الذهبي للأهلي عام 2006.



ويلاقي الأهلي فريق ريال مدريد، في نصف النهائي، حال تخطيه عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي الليلة.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )