مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز اليوم في مونديال الأندية.. يلا شوت

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعدًا مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة.

يمكن مشاهدة مباراة الاهلى وسياتل الامريكى من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.





2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.





3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500



5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500



6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000



7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900



8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500



9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000





لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )