مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم.. الشوط الثاني

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، والتي يُديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.



خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.





ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )