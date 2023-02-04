بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في موندياليتو 2023..تنطلق مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.



أجرى المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كوهلر، الجمعة، التعديلات النهائية على خطة ريد جيني لمواجهة نظيره الأمريكي سياتل ساوندرز، المقرر عقده في السابعة والنصف مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المغرب..

بدأ الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمباراة ضد بطل نيوزيلندا أوكلاند سيتي، فاز فيها بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، بينما كان مستعدًا جيدًا للبطولة. لقاء مع الأمريكي “سياتل ساوندرز” بطل الكونكاكاف في ربع نهائي البطولة. المسابقة.



وإذا فاز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال، فسيواجه ريال مدريد الإسباني يوم 8 فبراير في نصف نهائي البطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في موندياليتو 2023

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الأمريكي سياتل في ربع نهائي مونديال الأندية الساعة 7:30 مساء السبت بتوقيت القاهرة.

أعلنت قناة رياضية مغربية أنها حصلت على حقوق بث كأس العالم للأندية 2022 بشكل قانوني بفضل تنظيم البطولة في المغرب.



كما أعلنت الشركة الرياضية السعودية عن بث كأس العالم للأندية FIFA عبر قناة SSC.



ومن المقرر أن يتم بث المباراة بين الأهلي وسياتل ساوندرز على القناة، كما يقدم موقع Gol أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات التي بدأت قبل نحو نصف ساعة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر في موندياليتو 2023

نتائج تصفيات كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في مونديال 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي، فيما شارك المارد الأحمر في 7 بطولات سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية 3 ميداليات برونزية: 2006 في اليابان و2020 في قطر و2021 في الإمارات.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )