بث مباشر..مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الشان 2023..يلا شوت

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال، ضمن مباريات اليوم السبت 4-2-2023، في نهائي كأس امم افريقيا للمحليين الشان.

يبحث كل من المنتخب الجزائري المضيف والسنغال عن لقبهما الأول في كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين، عندما يلتقيان في المباراة النهائية على ملعب نلسون مانديلا بالجزائر العاصمة بداية من الساعة 20:30 بتوقيت الجزائر، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

ينقل البث المباشر للقاء على قناة الجزائرية الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، كما ينقل ميركاتو داي تغطية حية لأحداث المقابلة.

وبلغت الجزائر النهائي دون أن تهتز شباكها بعدما اكتسحت النيجر 5-صفر في نصف النهائي، بينما تغلبت السنغال على مدغشقر 1-صفر.

وانطلقت البطولة في الثالث عشر من شهر يناير بمشاركة 17 منتخبًا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021، حيث رهن الاتحاد المغربي مشاركته في البطولة بالسفر في رحلة مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية على متن طائرة مغربية.

وهذه المرة الأولى يبلغ “محاربو الصحراء” المباراة النهائية، في مشاركتهم الثانية بعدما حلّوا في المركز الرابع في النسخة الثانية عام 2011.

ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس (2011) وليبيا (2014) والمغرب (2018 و2020).

في طريقه إلى النهائي، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق، وفي ربع النهائي اجتاز ساحل العاج بهدف نظيف أيضًا.

ويسعى مجيد بوقرة، قائد الجزائر خلال مونديال البرازيل 2014 عندما بلغت الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها، إلى منح بلاده لقبا جديدا بعد 14 شهرًا من تتويجه بكأس العرب في قطر.

من جهته، يسعى المنتخب السنغالي، الواقع في غرب القارة، إلى الجمع بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلًا لكأس الأمم الافريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح، بقيادة النجم ساديو ماني.

وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط اثر فوزين على ساحل العاج 1-صفر وجمهورية الكونغو الديموقراطية 3-صفر بينهما خسارة أمام أوغندا بهدف، وفي دور الثمانية تغلب على نظيره الموريتاني بهدف وحيد.

لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )