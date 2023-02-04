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مصطفى ثابت ينعى شريف إسماعيل: مصر فقدت قامة وطنية كبيرة

أخبار مصر
الراحل المهندس شريف
الراحل المهندس شريف إسماعيل

نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، بخالص الأسى وعميق الحزن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق الذي توفى مساء السبت، عن عمر ناهز 66 عاما.

وأعرب ثابت عن حزنه لوفاة شريف إسماعيل، مؤكدًا أن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة، أخلصت للوطن في أصعب الظروف وأثبت جدارته وحبه للوطن عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء في حقبة تاريخية وصعبة عاصرتها بلادنا.

كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.

ويتقدم رئيس تحرير موقع الفجر، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

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