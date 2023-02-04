مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر النهائي الآن - الجزائر ضد السنغال مباشر

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر النهائي الآن - الجزائر ضد السنغال مباشر، حيث يحتضن ملعب نلسون مانديلا، مساء اليوم السبت 04 فبراير 2023، لمشاهدة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 للاعبين المحليين، وذلك بين منتخبي السنغال والجزائر.

وكان الجزائر قد استطاع الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا للمحليين عقب فوزه في المباراة نصف النهائي على النيجر بخماسية نظيفة، في حين وصل السنغال بصعوبة إلى النهائي بعدما أزاح عقبة مدغقشر بهدف نظيف.

موعد مباراة السنغال والجزائر والقناة الناقلة

ومن المنتظر أن تقام مباراة السنغال ضد الجزائر بث مباشر تويتر، مساء السبت 04 فبراير 2023، في تمام الساعة الـ 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفلسطين، أو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستُنقل المباراة بين الجزائر والسنغال بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4، والتي أسندت مهمة التعليق للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة الجزائر ضد السنغال في مباراة اليوم

فضل المدرب بوقرة، الاعتماد على نفس النهج التكتيكي، بإشراك 5 لاعبين في الدفاع، و3 في الوسط، إلى جانب لاعبين في الخط الأمامي.

أليكسيس جندوز، مختار بلخيثر، يوسف لعوافي، زين الدين بلعيد، شعيب كداد، أيوب عبد اللاوي، زكرياء دراوي، حسام مريزاق، إسلام بكير، أيمن محيوص، عبد الرحمن مزيان.



وقبيل مواجهة الليلة بين الجزائر والسنغال بث مباشر، رشح عبدالحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، منتخب بلاده للظفر بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، والفوز على السنغال غدا السبت، في نهائي المسابقة، مؤكدا أن أندية شمال إفريقيا أصبحت تسيطر على جميع البطولات القارية.

وقال سرار، في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس الجمعة: "أنا متأكد من تتويج الجزائر بلقب الشان. لقد أظهر منتخبنا أنه الأفضل منذ بداية الدورة، وقدم مستويات مميزة".

وأضاف "المدرب مجيد بوقرة بذل مجهودا كبيرا مع اللاعبين في السنة ونصف الأخيرة، ونحن كأندية قدمنا له كل الدعم، ولم نرفض يوما إنضمام لاعبينا لمعسكرات المنتخب الوطني المحلي".



وبهذا نكون قد عرضنا لكم عبر بوابة الفجر الإخبارية، بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد السنغال، في نهائي أمم إفريقيا للمحليين، عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق حفيظ دراجي، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

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لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )