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عادل حمودة يعزي أسرة شريف إسماعيل: رجل فاضل تجسد فيه ضمير الأمة

أخبار مصر
الراحل المهندس شريف
الراحل المهندس شريف إسماعيل

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بخالص الأسى وعميق الحزن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق الذي توفى مساء السبت، عن عمر ناهز 66 عاما.

وأكد حمودة، أن الراحل رجل فاضل تجسد فيه ضمير هذه الأمة، مشيرًا إلى أنه صاحب همة كبيرة في خدمة الوطن حتى في أصعب ظروفه الصحية لم يتخلى أبدا عن مسؤولياته تجاه الوطن.

كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.

وتتقدم أسرة تحرير “الفجر” وكافة العاملين بالمؤسسة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور شريف إسماعيل، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

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