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"الفجر" تنعى الدكتور شريف إسماعيل وتتقدم بالتعازي لمصر وأسرته

أخبار مصر
الراحل المهندس شريف
الراحل المهندس شريف إسماعيل

تنعى أسرة تحرير “الفجر” وكافة العاملين بالمؤسسة، بخالص التعازي والمواساة لمصر ولأسرة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي توفى مساء السبت، عن عمر ناهز الـ66 عاما.

وتتقدم أسرة التحرير وكافة العاملين والمنتسبين لـ“الفجر”، لأسرة الراحل بالتعازي متمنية لها الصبر والسُلوان، وللفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى سبحانه وتعالى فسيح جناته.

كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة برغم مرضه خلال السنوات الأخيرة.

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