شاهد.. لحظة إسقاط المنطاد الصيني

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد الصيني، الذي تتهمه بالتجسس.

جاء ذلك بعدما نقلت على لسان مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تمضي قدما في خطط لإسقاط بالون التجسس الصيني المفترض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على “تويتر” لحظة إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني:

Another video footage of Chinese spy balloon shot down over the U.S. airspace. pic.twitter.com/tluWe4K52f — Clash Report (@clashreport) February 4، 2023

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات، منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت؛ بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق في أنحاء البلاد، فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ولم يوضح الرئيس، الذي لم يتحدث من قبل عن واقعة المنطاد، ما هو الإجراء الذي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذه.