ads

مجلس النواب العراقي: سعر الصرف سيعود لوضعه الطبيعي

عربي ودولي
بوابة الفجر

توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عودة سعر الصرف في البلاد إلى وضعه الطبيعي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبوسي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار الصرف متغيرات.
وأشار إلى أن هذه التغييرات جاءت مصحوبة بإجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي العراقي.
وذكر المسؤول العراقي أن هذه الإجراءات تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية التي تهدف لتنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة من البلاد.
وقال الحلبوسي، إن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي "المحكمة" وجهود الحكومة الهادفة لضبط عملية التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.
ووصل سعر الصرف في يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعتبة 170 ألف دينار.
وفي بعض الأسواق والبورصات بلغ السعر نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لم يسجل من قبل.

رئيس مجلس النواب السياسات النقدية مجلس النواب النواب العراقي العملة الصعبة سعر الصرف النقد الأجنبي مجلس النواب العراقي إجراءات قانونية سعر صرف رئيس مجلس النواب العراقي اسعار الصرف

الأكثر قراءة

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

روابط كورة لايف || بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || مشاهدة ماتش الأهلي قناة مفتوحة NRT نايل سات دون تقطيع || يلا شوت ELAHLY كورة بلس هدف بيرسي تاو STREAM

Ahly live Stream بث مباشر الأهلي وسياتل تعليق عربي رابط On Time Sport || مشاهدة سياتل ضد الأهلي هدف بيرسي تاو اليوم