مجلس النواب العراقي: سعر الصرف سيعود لوضعه الطبيعي

توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عودة سعر الصرف في البلاد إلى وضعه الطبيعي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبوسي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار الصرف متغيرات.

وأشار إلى أن هذه التغييرات جاءت مصحوبة بإجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي العراقي.

وذكر المسؤول العراقي أن هذه الإجراءات تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية التي تهدف لتنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة من البلاد.

وقال الحلبوسي، إن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي "المحكمة" وجهود الحكومة الهادفة لضبط عملية التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.

ووصل سعر الصرف في يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعتبة 170 ألف دينار.

وفي بعض الأسواق والبورصات بلغ السعر نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لم يسجل من قبل.