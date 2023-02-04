مقتل وإصابة 19 شخصًا إثر نزاع مسلح في حفل زفاف بإيران

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن تحول حفل زفاف بقرية "باسفر" التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، مساء السبت، إلى صراع مسلح أوقع قتلى وجرحى.

وأضافت الوكالة، إن "4 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 بجروح جراء نزاع مسلح خلال حفل زفاف بقرية باسفر شمال شرق إيران".

وتابعت نقلًا عن مسؤول أمني قوله إنه "وقع هذا النزاع بسبب خلافات سابقة، حيث جرى نقل خمسة عشر جريحًا إلى المراكز الطبية فيما قتل 4 أشخاص".

وأشارت وكالة أنباء هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني إنه "تم القبض على 3 متهمين رئيسيين في قضية النزاع المسلح في حفل الزفاف".

وقرية "باسفر" تقع في الجزء الأوسط من مقاطعة رشتخوار في محافظة رضوي خراسان ويسكنها قرابة خمسة آلاف نسمة، ويأتي دخل سكان هذه القرية في الغالب من الزراعة وتربية الحيوانات، وتتميز هذه القرية بسهول خصبة تبلغ مساحتها نحو 100 كيلومتر مربع.