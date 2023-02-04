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أبو العينين ناعيًا شريف إسماعيل: فقدنا قامة وطنية كبيرة ورجلًا مخلصًا عاشقًا لوطنه

أخبار مصر
الراحل المهندس شريف
الراحل المهندس شريف إسماعيل

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى الدكتور شريف إسماعيل – مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق – الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني.

وقال أبو العينين إن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة.. رجلا مخلصًا عاشقًا لوطنه تولى مسؤولية الحكومة خلال فترة هي الأصعب وكانت قراراته شجاعة وحاسمة فكان خير سند لوطنه.. فقدنا رجل دولة عظيم كرس حياته لخدمة وطنه والمصريين.

وأضاف أننا نشهد الله أنه كان إنسانا رائعا كريم الخلق شديد التواضع والتفاني في عمله حتي في أشد أوقات مرضه لم يدخر جهدا لخدمة وطنه فاكتسب محبة واحترام الجميع.. سيظل الدكتور شريف إسماعيل بإسهاماته الجليلة في ذاكرة وقلوب جميع المصريين.

وتابع: نعزي أنفسنا والشعب المصري في رحيل رجل كان قدوة للجميع ونموذجا في الوطنية.. رحم الله الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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