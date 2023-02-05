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اعلي سعر للبيع 30.33 جنيه

سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023.. عودة البنوك

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأحد  5 فبراير 2023 تداولات هادئة في اول ايام عمل البنوك بعد العطلة المصرفية الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ووصل لمتوسط سعر صرف 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، حسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري

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مجلس النواب العراقي: سعر الصرف سيعود لوضعه الطبيعي

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سعر الريال السعودي في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

 

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 ينشر الفجر اخر تطورات وكواليس سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر وفق اخر التحديثات 

الدولار الأمريكي
البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار اليوم .. مصرف أبوظبي الإسلامي

30.28 ج.م

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  البنك الاهلي الكويتي (بيريوس)

30.26 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  البنك المركزي المصري

30.2408 ج.م

 

30.3337 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك قناة السويس

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك بلوم

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك المشرق

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  كريدي أجريكول

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك SAIB

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  المصرف العربى الدولى AIB

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك HSBC

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك الكويت الوطني NBK

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. البنك المصري الخليجي

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. بنك قطر الوطني الأهلي QNB

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك الإسكندرية

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. ميد بنك MIDBANK

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. بنك CIB

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. المصرف المتحد

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم .. البنك العقاري المصري العربي

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك الإستثمار العربي AIB

30.23 ج.م

 

30.33 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  البنك الأهلي المصري

30.13 ج.م

 

30.23 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك مصر

30.13 ج.م

 

30.23 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  البنك الأهلي اليوناني

30.1 ج.م

 

30.2 ج.م

 

سعر الدولار اليوم ..  بنك التنمية الصناعية IDB

30.05 ج.م

 

30.15 ج.م

 

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