سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023.. عودة البنوك

اعلي سعر للبيع 30.33 جنيه

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 تداولات هادئة في اول ايام عمل البنوك بعد العطلة المصرفية الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ووصل لمتوسط سعر صرف 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، حسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 ينشر الفجر اخر تطورات وكواليس سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر وفق اخر التحديثات

الدولار الأمريكي