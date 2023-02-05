السعودية تعلن موعد بدء طلبات التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية ببرنامج الابتعاث (تفاصيل)

أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ قليل، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني عن موعد بدء استقبال طلبات التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية ببرنامج الابتعاث، أحد برامج الإقامة الطبية تخصص الطب البشري جمهورية فرنسا، وفق شروط وضوابط التقديم الإلكتروني عبر الرابط الرسمي ، بدءًا من يوم الخميس 2 فبراير 2023 الموافق 11 رجب 1444، وحتى يوم الخميس 23 فبراير 2023 الموافق 3 شعبان 1444هـ.

بالإضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية فللتقديم عبر برنامج الابتعاث الخارجي سفير مسار مقاعد الاتفاقات الصحية لا بد من توافر الشروط التالية للتقديم:

أولًا شرط حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في الطب البشري.

كذلك شرط ألا يزيد عمر المتقدم لبرنامج الابتعاث عن 35 عام.

أيضًا شرط أن يكون المتقدم للبرنامج أنهى سنة الامتياز.

في النهاية شرط أساسي ألا يقل معدل عن 3.50 من 5، والمعدل 2.80 من 4، والمعدل عن 7 من 100.

المستندات الثبوتية المطلوبة



في سياق متصل أوضحت الوزارة ضرورة توافر المستندات الثبوتية لتتمكن من التقديم بجمهورية فرنسا على برنامج سفير مسار الاتفاقيات الصحية طب بشري وهي كالتالي:

أولًا جواز السفر الخاص براغب التقديم ببرنامج الابتعاث.

كذلك شهادة المؤهل الجامعي البكاوريوس بالطب البشري.

يلي ذلك مستند إثبات إتمام سنة الامتياز.

أيضًا مستند السجل الأكاديمي الخاص بالمتقدم.

بالإضافة إلى إرفاق مستند بالسيرة الذاتية مدون باللغة الإنجليزية للمتقدم على الالتحاق ببرنامج الابتعاث.

في النهاية شرط توافر عدد 3 خطابات توصية لراغب الابتعاث.

في الختام لراغبي التقديم في مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية سفير 2023

بادئ ذي بدء قم بالولوج لمنصة سفير 2 الرسمية الإلكترونية.

يلي ذلك قم بالنقر على أيقونة تقدم الآن.

كذلك عليك القيام بتسجيل الدخول من خلال النقر على نظام الدخول الموحد سفير، أو من خلال النفاذ الوطني الموحد أبشر.

الآن سيتم نقلك لصفحة تسجيل بيانات الدخول قم بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم إعادة إدخال الرمز المرئي والنقر على دخول.

في تلك الخطوة ستقوم بتعبئة بياناتك الشخصية المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل دقيق.

أيضًا قم بإرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة للتقديم.

كما يجب القيام بتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على التالي.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال طلب.