عروض تنافسية.. هايبر بنده يعلن عن خصومات خاصة على أسعار الأجهزة المنزلية
يحرص هايبر بنده على تقديم العروض والتخفيضات التي تناسب جميع الفئات، ويقدم هايبر بنده خصومات بأقل الأسعار على الأجهزة المنزلية خلال شهر فبراير ومنها:
غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 109 ريال بدلًا من 129 ريال خصم 16%، غلاية كهربائية جيباس سعة 1.7 لتر بسعر 45 ريال بدلًا من 69 ريال خصم 35%، غلاية بلاستيكية تيفال سعة 1.7 لتر بسعر 95 ريال بدلًا من 159 ريال خصم 40%، مطحنة قهوة جيباس بسعر 75 ريال بدلًا من 109 ريال خصم 31%، عصارة جيباس 4 في 1 بسعر 129 ريال بدلًا من 229 ريال خصم 44%.
خصومات هايبر بنده على هذه الأجهزة
غلاية ستانلس ستيك كليك أون بسعر 39 ريال بدلًا من 69 ريال خصم 43%.
غلاية كهربائية آريتي بسعر 39 ريال بدلًا من 109 ريال خصم 64%.
غلاية كهربائية ستانلس إستيل كينوود بسعر 129 ريال بدلًا 189 ريال خصم 32%.
غلاية تيفال سعة 1.7 لتر بقوة 1800 وات بسعر 139 ريال بدلًا من 249 ريال خصم 44%.
غلاية بلاستيكية بلاك أند ديكر سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلًا من 149 ريال خصم 40%.
غلاية كهربائية سينكور بسعر 59 ريال بدلًا من 89 ريال خصم 34%.
عصارة كليك أون بسعر 74.50 ريال بدلًا من 149 ريال خصم 50%.
عصارة سينكور بسعر 49 ريال بدلًا من 69 ريال خصم 29%.
عصارة كينوود بسعر 99 ريال بدلًا من 139 ريال خصم 29%.
قطاعة مولينكس بسعر 109 ريال بدلًا من 169 ريال خصم 36%.
عصارة جيباس بسعر 45 ريال بدلًا من 59 ريال خصم24%.
عصارة كليك أون سعة 1.5 لتر بقوة 600 وات بسعر 139 ريال بدلًا من 189 ريال خصم 26%.
قطاعة كهربائية دوتس بقوة 300 وات بسعر 49 ريال بدلًا من 69 ريال خصم 29%.
عروض هايبر بنده خلال شهر فبراير
خلاط عمودي جيباس مع وعاء بسعر 89 ريال بدلًا من 139 ريال خصم 36%.
خلاط عمودي سنكور بسعر 639 ريال بدلًا من 959 ريال خصم 33%.
خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس بقوة 500 وات بسعر 75 ريال بدلًا من 119 ريال خصم 37%.
خلاط يدوي دوتس بقوة 250 وات بسعر 39 ريال بدلًا من 59 ريال خصم 34%.
خلاط يدوي سينكور بسعر 65 ريال بدلًا من 139 ريال خصم 53%.
خلاط سنكور بسعر 189 ريال بدلًا من 299 ريال خصم 37%.