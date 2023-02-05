بالخطوات.. طريقة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية

تحرص شركة الكهرباء في المملكة السعودية على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذلك قامت بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها لتسهيل الخدمات على المواطنين حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو العداد عن طريق الموقع الخاص بها وكلك سداد الفواتير وتقديم طلب تركيب عداد وغيرها من الخدمات الأخرى.

إمكانية الاستعلام عن الفواتير

أتاحت شركة الكهرباء السعودية إمكانية الاستعلام عن الفواتير عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ حيث تسعى الشركة لتطوير كافة خدماتها وإمكانية التواصل مع كافة عملائها في أي وقت بكل سهولة ويتم الاستعلام عن طريق اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء.

تسجل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

الدخول إلى خدمات المشتركين ثم اختار فواتير.

تدوين رقم الحساب ورمز التحقق المرئي في موضعهم.

النقر على عرض.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرسائل



أصبح من الممكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت أو من عن طريق الرسائل القصيرة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة ويمكن الاستعلام عنها أيضًا برقم الحساب كما ذكرنا أو برقم العداد ويتم الاستعلام بالرسائل عن طريق التالي:

الدخول إلى الرسائل عبر الجوال



وإرسال رسالة بها البيانات المطلوبة إلى رَقَم 500120.

انتظر قليلًا ستصلك رسالة بقيمة الفاتورة الخاصة بك.



خطوات التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء



يمكن التسجيل في الشركة السُّعُودية للكهرباء للاستفادة من كافة خدماتها عن طريق اتباع الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

النقر على تسجيل ثم اختيار أفراد أم أعمال.

وتدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم والعنوان ورقم الهوية وغيرها.

الانتقال إلى التالي واستكمال البيانات مثل رَقَم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها.

إدخال رمز التحقق المرئي.

تدوين الرَّقَم السري وتأكيد مرة أخرى.

النقر على تفعيل سيتم إرسال على البريد الإلكتروني للتفعيل.

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى وتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

هكذا يتم التسجيل في شركة الكهرباء وعلى هذا يمكنك الاستفادة من كل خدماتها.



كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق الكهرباء



أتاحت شركة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بأكثر من طريقة من بينهم تطبيق الكهرباء، الذي يتم تثبيته على أجهزة الأندرويد أو أجهزة أبل ثم يتم الدخول إلى خدمات المشتركين والنقر على خدمات الفواتير وتدوين رَقَم الحساب والنقر على استعلام.