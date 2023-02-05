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عبر الجوال.. "الفجر" يقدم طريقة تفعيل حساب أبشر لمواطني المملكة السعودية

تقارير وحوارات
حساب أبشر
حساب أبشر

يقدم موقع الفجر الإلكتروني  طريقة تفعيل حساب أبشر لمواطني المملكة السعودية، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال على محركات البحث، فقد أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر لتكون أحد أبرز المنصات الرقمية التي تقدم العديد من الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بأبسط الطرق الإلكترونية التي تغنيهم عن الذهاب إلى المؤسسات والجهات المعنية، وتبذل الحكومة السعودية جهود كبيرة في مجال التحول الرقمي في إطار رؤية السعودية 2030م بالاعتماد على الرقمنة والتعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية مواكبة للعصر الحديث، ونُبين لكم فب هذه المقالة عبر موقعنا “نجوم مصرية” كيفية تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال كما بينا لكم في السابق كيفية توثيق رقم الجوال في أبشر، فتابعونا.


 حساب أبشر بالجوال


أتاحت بوابة أبشر الإلكترونية خدمات عديدة أمام المواطنين والمقيمين ومنها خدمة تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال، ويُمكنكم الآن إجراء هذه الخدمة بإتباع خطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولًا يجب عليك الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
ثانيًا في الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة أفراد ثم انقر على مستخدم جديد.
ثالثا ادخل رقم الهوية ورقم الجوال وإسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق وكافة البيانات.
رابعًا قم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط.
خامسًا بعد عدة ثوان ستصلك رسالة على جوالك بها رمز قم بإدخاله في الخانة المخصصة.
سادسًا وأخيرًا قم بالنقر على زر تسجيل.

منصة أبشر وأبرز خدماتها 

 


تهتم الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم معظم الخدمات الحكومية طبقًا لرؤية السعودية 2030م، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها منصة أبشر بطريقة إلكترونية خدمات التبليغ عن الوثائق المفقودة والإستعلام عن صلاحية الإقامة وإصدار هوية مقيم وتأشيرات الخروج والعودة وحجز المواعيد إلى غيرها من الخدمات الهامة الأخرى.

 

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