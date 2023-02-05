محمد رمضان خلال تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: "بنقدم فن يعيش أكتر من الفراعنة" (فيديو)

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وقال رمضان، خلال كلمته: “إحنا بنقدم فن يعيش أكتر من الفراعنة”، وسط تصفيق الحضور.

كواليس تكريم محمد رمضان

كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 12، النجم محمد رمضان عن مجمل أعماله الفنية، وسط حضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان

وسلم الفنان القدير محمود حميدة الرئيس الشرفي لهذه الدورة، درع تكريم المهرجان لمحمد رمضان.

فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة لهذه الدورة الجديدة.



حفل الافتتاح تضمن تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، وهم اسم الفنان صلاح منصور "بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده" ويتسلم التكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، كما يتم تكريم اسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، ويتسلمها المخرج "يونس بن هجرية" المشارك بفيلم "الجترة"، وتكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع، ويتسلمها المخرج الجزائري أنيس جاد صاحب فيلم "الحياة ما بعد".

أبرز المكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم كل من الفنانة هالة صدقي، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بمينتا، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار هشام نزيه، والفنان محمد رمضان.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية “ نصابة” والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ عدة أيام.

كلمات أغنية “نصابة ”



قديم سطوك أليبوك كروشا لامصو

تباع السوق والفوك قابروك في واد الموتى غرقوك فضهر يدرب فلوجه خوك

وحدي نغلب جن حاصروك ديزاد Glock

‎ ١٦ فلو كابر وين تغفل ياكلوك

شوفوا اللي ما يتسموا يبلعوا ريقهم يتسموا

كله محسش على دمه طاح وطاح

ينسوا أصولهم يتعدوا.. فيهم الحلوين يتعدوا

وجميلك هتلاقي رده جراح وجراح

نصابة واللي بتعمله عكس اللي اتقالي

نصابة.. نصابة تيجي تعشمي بعدين تتخلي

نصابة با وي انتي لي صعبة أو ي

‎نصابة با وي انا بنت العصابة ك أو ي

‎نصابة ب أو ي انتي لي صعبة أو ي

‎نصابة ب أو ي انا بنت

قديم سطوك أليبوك كروشا لامصو

تباع السوق والفوك قابروك في واد الموتى غرقوك

‎فضهر يدرب فلوجه خوك

وحدي نغلب جن حاصروك ديزاد Glock

‎ ١٦ فلو كابر وين تغفل ياكلوك

شوفوا اللي ما يتسموا يبلعوا ريقهم يتسموا

كله محسش على دمه طاح وطاح

ينسوا أصولهم يتعدوا.. فيهم الحلوين يتعدوا

وجميلك هتلاقي رده جراح وجراح

نصابة واللي بتعمله عكس اللي اتقالي

نصابة.. نصابة تيجي تعشمي بعدين تتخلي

نصابة با وي انتي لي صعبة أو ي

‎نصابة با وي انا بنت العصابة ك أو ي

‎نصابة ب أو ي انتي لي صعبة أو ي

‎نصابة ب أو ي انا بنت