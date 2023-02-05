تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي 1444.. اعرف كافة التفاصيل والخطوات

يقدم موقع الفجر الإلكتروني كل ما يهم القراء السعوديين من خدمات، وفي هذا الإطار أطلق موقع البريد السعودي خدمة تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين في إطار خطة الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي، ويُعد العنوان الوطني أحد أبرز الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي والمقيم حيث تطلبه الشركات والمؤسسات، فهو تكمن أهميته في تحديد عنوان الشخص على الخريطة لتسهيل التعامل معه في جميع الخدمات مثل خدمات التوصيل وإستلام جواز السفر والمياه والكهرباء إلى غيرها من الخدمات، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وضعت رؤية لعام 2030م بأن تكون معتمدة على التقنية الحديثة مواكبة للعصر الحديث بالإعتماد على الرقمنة في تقديم خدماتها، ويُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل حول تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي كما وضحنا لكم في السابق كيفية تغيير العنوان الوطني في أبشر وتوكلنا، فتابعوا المقال.



العنوان الوطني في البريد السعودي



أتاح موقع البريد السعودي خدمة تحديث العنوان الوطني عن طريق خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولًا عليك تسجيل الدخول إلى موقع النفاذ الوطني الموحد.

ثانيًا في الصفحة الرئيسية قم بالنقر على كلمة “ابدأ الخدمة”.

ثالثًا اضغط على “تعديل العنوان الوطني”.

رابعًا ادخل كل البيانات اللازمة عن موقعك ثم اضغط على “تقديم”.

خامسًا سيتم إشعارك برقم المعاملة.

وهكذا نكون قدمنا لكم كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة لإجراء هذه الخدمة

العنوان الوطني السعودي



تقدم مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني بسيط أبرزها خدمة إدارة العنوان الوطني والتي تُمكن المواطن السعودي أو المقيم من تغيير وتحديث بياناته بشرط أن يكون لديه بطاقة هوية أو بطاقة الإقامة، وتأتي كل هذه الجوهد في إطار رؤية المملكة السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية.