وظائف للرجال والنساء بالحرمين الشريفين.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، يبدأ تقديم طلبات الحصول على وظائف الحرمين الشريفين ووظائف الحرم النبوي المؤقتة خلال موسم رمضان 1444هـ، للرجال والنساء، وذلك وفقً عدد من الشروط.

موعد التقديم بوظائف شئون الحرمين



أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن وظائف مؤقتة للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء للعمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان 1444هـ.

كما يستمر التقديم على الوظائف لمدة 3 أيام بداية من غدًا الأحد 14/7/1444، شريطة أن يستوفي المتقدم عددًا من الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط ألا يكون المتقدم على رأس عمل آخر.

يجب على المتقدم أن يكون سعودية الجنسية.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب أن تكون كافة البيانات المدخلة صحيحة، إضافة إلى إحضار المستندات الثبوتية معه وقت المقابلة.

وظائف الحرم النبوي



يمكن التقديم على وظائف المسجد النبوي اعتبارًا من غدًا الأحد، وذلك لمدة تبلغ ثلاثة أيام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الحرمين الشريفين



قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بتخصيص مصلى للنساء المسنات داخل المسجد الحرام، ويقع المصلى في الطابق الأرضي بجوار الباب (88)، ويوجد داخل المصلى كافة الخدمات التي يحتاجها كبار السن، كما أوضحت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية الإنسانية، أنها تعمل بإشراف الرئيس العام على تجهيز المصلى وتقديم كافة الخدمات.

وأضافت الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، أن افتتاح مصلى مخصص للمسنات في المسجد الحرام يأتي بهدف توفير الراحة للنساء اللواتي يذهبن إلى البيت الحرام، ولتسهيل عليهم أداء عبادتهم.