أحوال الطقس في رمضان 1444 بالسعودية

صرح عقل العقيل محلل أحوال الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بأنه لم يعد يفصلنا عن توديع أيام الشتاء البارحة سوى أيام فقط، والمدة المتبقية لنهايته هي أقل من شهر، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أكد بأن الأجواء ستكون معتدلة طوال أيام الشهر الفضيل، خصوصا في الأيام الأخيرة منه.



أحوال الطقس في رمضان 1444



أكد المركز الوطني للأرصاد في السعودية بأن الجو في رمضان سيكون معتدلا على العموم في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفي السنوات القادمة سيكون رمضان أقرب لفصل الشتاء، كما نوه بـ أنه أثناء الفترات الانتقالية سيكون هناك تذبذب في درجات الحرارة، فقد ترتفع أو تنخفض حسب الوضع، كما سيكون هناك تغير في اتجاهات الرياح مما يؤدي لحدوث العواصف الرميلة.

من جهته صرح العقيل بأنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار في الأسبوع المقبل مع بداية شهر فبراير، ولكن ستكون خفيفة وستستقر أحوال الطقس بحلول الشهر الفضيل، مما يعني أن المواطنين السعوديين سيقضون وقتا جيدا إذ لن يكون هناك مطر غزير أو تقلبات مستمرة في الطقس كأيام الشتاء الأولى.



متى موعد رمضان في السعودية



سيبدأ شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية فلكيا يوم الخميس الثالث والعشرون من شهر مارس 2023، بحيث سيسبق القمر الشمس بالغروب في الليلة التي سيتم فيها تحري هلال شهر رمضان 1444، وسيكون غروبه نحو الساعة 5.54 مساء حسب ما أعلن عنه فريق طقس العرب بعد الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها.